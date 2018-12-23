Нормы накопления твердых коммунальных отходов на Орловщине будут снижены

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-23T12:26:20+03:00

С 1 января 2019-го года сфера обращения с отходами на Орловщине претерпит изменения Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В Орловской области будут снижены нормы накопления твердых коммунальных отходов. Такое решение принял глава региона Андрей Клычков.

Напомним, с 1 января 2019-го года, сфера обращение с бытовыми отходами претерпит изменения. Полномочия ложатся на регионального оператора, единый тариф в регионе утвержден в размере 469,4 руб/куб. м.

- Региональным Правительством вместе с Правительством РФ был проведен детальный анализ изменения размера платежа граждан за коммунальные услуги при переходе к новой системе обращения с ТКО в регионе и разработаны предупреждающие меры по недопущению существенного и непропорционального роста тарифов, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Иными словами, подход к нормативам накопления мусора для физических лиц будет адресным, предусматривается снижение ранее утвержденной нормы. Так, на одного жильца многоквартирного норма составит две тысячи куб/м отходов в год (тогда как ранее эта цифра была на уровне 2, 7 тыс. куб/м).