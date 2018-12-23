2018-12-23T12:14:28+03:00
Происшествия

В орловской глубинке полицейские задержали любителя запрещенных веществ

Мужчина хранил больше 130 граммов марихуаны
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Инцидент произошел на днях в Должанском районе области. Полицейским поступил сигнал о том, что на окраине одного из местных сёл, постоянно появляется подозрительный мужчина. Стражи порядка взялись проверить незнакомца.

Оказалось, что не зря – у 44-летнего жителям райцентра Ливны оперативники обнаружили сверток с марихуаной. Вес наркотика превысил 130 граммов.

- Следственным подразделением ОМВД России по Должанскому району возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь любителю запрещенных веществ грозит наказание по закону: лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.

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