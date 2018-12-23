2018-12-23T12:05:36+03:00
Общество

Орловские спасатели устроили «посвящение в пожарные» для ребят с тяжелыми заболеваниями

Мальчики познакомились с работой чрезвычайного ведомства, побывали на экскурсии, получили подарки в рамках акции «Елка добра»
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В преддверии новогодних праздников в Орле набирает обороты «Елка добра». К благотворительной акции присоединились сотрудники МЧС: они устроили настоящий праздник для маленьких горожан с тяжелыми заболеваниями и их мам.

В гости к пожарным приехали трое ребят, которые проходят лечение в НКМЦ им. Круглой. Спасатели показали им оснащение пожарно-спасательной части, разрешили примерить на себя роль спасателей, посидеть в спецтехнике, включить сирену и проблесковые маячки.

- Побывали маленькие гости с мамами и в диспетчерской, им показали, как на самом деле собираются пожарные при поступлении вызова. А потом все вместе они проехались в пожарном автомобиле, - поделились с «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Не обошлась встреча и без чаепития со сладостями, а также приятных подарков.

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