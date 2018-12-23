2018-12-23T11:51:13+03:00
Общество

Последняя неделя года в Орле будет снежной и с легким морозом

Днем столбики термометров не опустятся ниже -6 градусов
Ольга СУПОНЕВА
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Праздник к нам приходит!Праздник к нам приходит!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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По сообщению синоптиков Росгидрометцентра, последняя неделя 2018-го года порадует орловцев мягкой зимней погодой. Прогнозы обещают легкий мороз и снег.

В понедельник, 24 декабря, в Орле -2… -1 градус. Облачно, ожидается снег. Ветер западный 3 м/с.

Во вторник, 25 числа, прохладнее: -5 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 м/с, облачность переменная, снег.

26 декабря, в среду, ночью температура опустится до -9, днем -6 градусов. Снова снег, облачность переменная. Ветер юго-западный 4 м/с.

В четверг, 27 числа, термометры покажут -8…-6, небо то ясное, то затянуто тучами, небольшой снег. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3 м/с.

В пятницу, 28 декабря, облачно и снежно. Температура ночью упадет до -13 градусов, днем столбики термометров покажут -6. Ветер сохранит направление и скорость.

В последний рабочий день, субботу 29 декабря, температура будет варьироваться в диапазоне -11 -9 градусов. Переменная облачность, небольшой снег и северо-восточный ветер со скоростью 3 м/с.

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