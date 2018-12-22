Новогодние открытки из прошлого увидят орловцы на выставке в краеведческом музее
Посетители смогут сделать памятные снимки в фотозонах
Новогодние открытки из прошлого увидят орловцы на выставке в краеведческом музееФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В краеведческом музее в Орле открылась выставка «Новогодние огни приглашают в сказку». В экспозиции собраны открытки, фотографии, елочные игрушки и украшения, советские Деды Морозы, флажки.
- Атмосфера выставки позволяет взрослым посетителям вспомнить свое советское детство, а современным детям узнать, какими были новогодние праздники и зимние каникулы несколько десятилетий назад, - рассказали экскурсоводы.
На выставке организованы специальные фотозоны. Посетители смогут сделать памятные снимки.
Выставка продлится до 20 января.
Адрес: улица Гостиная, 2.