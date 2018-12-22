СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-22T11:28:11+03:00

Новогодние открытки из прошлого увидят орловцы на выставке в краеведческом музее Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Изменить размер текста: A A

В краеведческом музее в Орле открылась выставка «Новогодние огни приглашают в сказку». В экспозиции собраны открытки, фотографии, елочные игрушки и украшения, советские Деды Морозы, флажки.

- Атмосфера выставки позволяет взрослым посетителям вспомнить свое советское детство, а современным детям узнать, какими были новогодние праздники и зимние каникулы несколько десятилетий назад, - рассказали экскурсоводы.

На выставке организованы специальные фотозоны. Посетители смогут сделать памятные снимки.

Выставка продлится до 20 января.

Адрес: улица Гостиная, 2.