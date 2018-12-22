Орловские полицейские добровольно сдали кровь
На днях орловские полицейскиеприсоединились к традиционной акции по сдаче крови «День донора». Среди участников акции были как постоянные доноры, так и те, для кого этот опыт был первым.
- На этот раз сдача крови проходила под эгидой всероссийского года «Добровольца». К Мобильной станции переливания крови с самого утра приходили сотрудники из различных подразделений органов внутренних дел области – регионального УМВД, городских и районных отделов полиции, строевых подразделений, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Всего на призыв сдать кровь откликнулись 70 полицейских со всей области. По итогам акции они сдали около 35 литров крови.