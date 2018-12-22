2018-12-22T11:10:49+03:00
Общество

На площади Ленина в Орле состоялось праздничное открытие главной городской елки и катка

Торжество стало официальным стартом циклу новогодних мероприятий
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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В пятницу, 21 декабря, на площади Ленина в Орле состоялось праздничное открытие главной городской елки и катка. Торжество стало официальным стартом циклу новогодних мероприятий.

Каток, поставленный благодаря средствам от спонсора, открыли юные хоккеисты и фигуристы, продемонстрировав гостям на площади свой талант. Уже сейчас стать на коньки могут все желающие. Со своим инвентарем вход будет бесплатным. Есть и аренда: детские коньки - 100 рублей, взрослые - 150 рублей на один час сорок минут.

Фото с сайта городской администрации

Фото с сайта городской администрации

Кроме того, на площади развернулась также рождественская ярмарка. Во время праздника гостей и жителей Орла угощали горячими напитками, выпечкой и мясными блюдами. Ремесленники устроили выставку изделий из дерева, глины, ниток, стекла.

Фото с сайта городской администрации

Фото с сайта городской администрации

Развлекательные площадки открылись также и у входа в Городской парк, и на улице Ленина возле гостиницы «Салют», и у кинотеатра «Победа». Они будут работать до 13 января.

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