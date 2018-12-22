СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-22T11:06:42+03:00

В Орле водитель сбившей пешехода маршрутки проведет в тюрьме год Фото: Архив "КП"

ДТП произошло год назад на улице Московской

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Один год в тюрьме проведет водитель маршрутки, сбившей в Орле пешехода. ДТП произошло год назад на улице Московской.

В тот вечер на улице шел дождь, освещение было слабое, видимость - плохая. Пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, остановился у разделительной двойной сплошной линии разметки на полосе движения автобуса. Водитель не заметил стоящего пешехода и сбил его. Водитель остановил автобус, выставил знак аварийной остановки и вызвал «скорую помощь». Мужчину госпитализировали, но в тот же вечер он от полученных травм скончался.

- Рассматривая это дело и назначая наказание, суд одним из смягчающим вину обстоятельств признал противоправное поведение пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, - сообщает пресс-служба облсуда.