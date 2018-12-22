2018-12-22T10:27:35+03:00
Общество

В борьбу со стихийными свалками в Орловской области включилась природоохранная прокуратура

Представления об устранении накопления отходов вынесли по результатам отметок на интерактивной карте свалок активистов ОНФ
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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В борьбу со стихийными свалками в Орловской области включилась природоохранная прокуратура и вынесла представления по устранению накопленных отходов, которые отмечены на интерактивной карте активистов ОНФ.

- Было установлено, что на территории Орла, Мценска, поселка Верховье, а также Орловского, Кромского, Свердловского, Мценского районов Орловской области образованы 43 стихийные свалки и расположены 32 площадки для накопления твердых коммунальных отходов, регулярные сбор и транспортирование отходов с которых не производятся, - сообщает пресс-служба ОНФ по Орловской области.

Ответственным органам исполнительной власти были вынесены представления. Напомним, с 2017 года на интерактивной карте орловцы отметили более 200 свалок. Часть из них так и осталась неубранной после обращений активистов.

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