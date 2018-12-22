В Орле наградили отличившихся в творчестве студентов в рамках фестиваля «Золотая осень»
В Орле наградили отличившихся в творчестве студентов в рамках фестиваля «Золотая осень». На участие в ежегодном конкурсе было подано более 200 заявок от учебных заведений области.
Более чем полторы тысячи студентов показали свое мастерство в отборочных турах по номинациям «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Художественное слово», «Современный танец», «Эстрадный танец». Но по итогам Гран-При фестиваля завоевал Мехран Нуруллаев, курсант Академии ФСО России.
Свои лучшие выступления дипломанты фестиваля показали на Гала-концерте. Участники получили дипломы и памятные призы от Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.