2018-12-22T10:25:24+03:00
Общество

В Орле наградили отличившихся в творчестве студентов в рамках фестиваля «Золотая осень»

На участие в конкурсе было подано более 200 заявок от учебных заведений области
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
Изменить размер текста:

В Орле наградили отличившихся в творчестве студентов в рамках фестиваля «Золотая осень». На участие в ежегодном конкурсе было подано более 200 заявок от учебных заведений области.

Более чем полторы тысячи студентов показали свое мастерство в отборочных турах по номинациям «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Художественное слово», «Современный танец», «Эстрадный танец». Но по итогам Гран-При фестиваля завоевал Мехран Нуруллаев, курсант Академии ФСО России.

Свои лучшие выступления дипломанты фестиваля показали на Гала-концерте. Участники получили дипломы и памятные призы от Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новогодние открытки из прошлого увидят орловцы на выставке в краеведческом музее
Орловские полицейские добровольно сдали кровь
На площади Ленина в Орле состоялось праздничное открытие главной городской елки и катка
В Орле водитель сбившей пешехода маршрутки проведет в тюрьме год
В борьбу со стихийными свалками в Орловской области включилась природоохранная прокуратура
Орловские полицейские провели познавательную игру-викторину для воспитанников школы-интерната
При возгорании бытового помещения в Орловской области погиб 65-летний мужчина
В Орле прошел инклюзивный фестиваль детского творчества
Двух молодых людей осудили в Орле за сутенерство
Территорию детского сада № 49 в Орле приведут в порядок
На Кремлевскую елку из Орла поедут 32 ребенка
Профильный комитет одобрил повышение стоимости проезда в Орле
Ночная молодежная божественная литургия состоится в Орле
У Орловского района появилась новая коммунальная техника
В Орле открыли дорогу на улице Родзевича-Белевича
С сегодняшнего дня в Орле усилены меры безопасности
На Орловщине больше двух тысяч осужденных заняты на производстве
Сегодня в Орле откроются главный городской каток и ёлка
Бесхозные сумка и чемодан напугали орловцев
За сутки на орловских дорогах зарегистрировано 20 ДТП
В орловской глубинке мужчина заколол ножом собственного брата