СЕГОДНЯ 10:25 2018-12-22T10:25:24+03:00

На участие в конкурсе было подано более 200 заявок от учебных заведений области

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В Орле наградили отличившихся в творчестве студентов в рамках фестиваля «Золотая осень». На участие в ежегодном конкурсе было подано более 200 заявок от учебных заведений области.

Более чем полторы тысячи студентов показали свое мастерство в отборочных турах по номинациям «Народный вокал», «Эстрадный вокал», «Художественное слово», «Современный танец», «Эстрадный танец». Но по итогам Гран-При фестиваля завоевал Мехран Нуруллаев, курсант Академии ФСО России.

Свои лучшие выступления дипломанты фестиваля показали на Гала-концерте. Участники получили дипломы и памятные призы от Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.