2018-12-22T10:16:06+03:00
Общество

Орловские полицейские провели познавательную игру-викторину для воспитанников школы-интерната

Стражи порядка рассказали детям о необходимости ношения на одежде светоотражающих элементов и напомнили им о ПДД
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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Орловские полицейские вместе с юными инспекторами провели познавательную игру-викторину для воспитанников Тельченской школы-интерната в преддверии зимних каникул. Стражи порядка рассказали детям о необходимости ношения на одежде светоотражающих элементов в темное время суток и напомнили им о ПДД.

Для ребят подготовили подвижные игры и задавали им увлекательные вопросы по правилам дорожного движения. Кроме того, детям показали мультфильм-презентацию по использованию светоотражающих фликеров.

- Инспекторы ДПС объяснили ребятам, что такие простые приспособления как фликеры делают их более заметными для водителей и, в большинстве случаев, позволяют избежать наезда транспортного средства. Дети узнали, как правильно вести себя на проезжей части и как избежать «дорожных ловушек», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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