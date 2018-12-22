При возгорании бытового помещения в Орловской области погиб 65-летний мужчина
СК инициировал доследственную проверку
При возгорании бытового помещения в Орловской области погиб 65-летний мужчинаФото: Архив "КП"
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ЧП в селе Однолуки Болховского района Орловской области произошло накануне, 21 декабря. Загорелось бытовое помещение.
- В результате пожара погиб 65-летний местный житель. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области проводится доследственная проверка, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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