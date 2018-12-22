В Орле прошел инклюзивный фестиваль детского творчества

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-22T09:56:33+03:00

Его цель – изменить отношение общественности к людям с ограниченными возможностями здоровья

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В Орлепрошёл первый инклюзивный фестиваль детского творчества«С добром по жизни». Он состоялся во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. Гостями и участниками фестиваля стали представители учреждений соцзащиты, студенты и преподаватели учебных учреждений, дети-инвалиды, воспитанники коррекционных учреждений и их родители, волонтеры объединения «Альтаир».

- Главная цель фестиваля - преодолеть социально-культурную изоляцию детей-инвалидов, изменить отношение общественности к людям

с ограниченными возможностями здоровья как к равноправным членам общества, объединить в творческих программах детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых сверстников, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

На фестивале состоялась концертная программа. После ее завершения наградили волонтеров объединения «Альтаир» и воспитанников центра.