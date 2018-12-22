Двух молодых людей осудили в Орле за сутенерство
Каждому назначили наказание в виде 3 лет и 2-х месяцев тюрьмы за вовлечение девушек в занятие проституцией
Двух молодых людей осудили в Орле за сутенерствоФото: Архив "КП"
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Двух молодых людей осудили в Орле за сутенерство. Чтобы подзаработать, они вовлекали девушек в занятие проституцией как в городе, так и в Орловском районе.
- Принимая во внимание, что мужчины признали вину, активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений, каждому из них суд назначил наказание в виде 3-х лет и 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Орловской области.
Приговор суда вступил в законную силу.