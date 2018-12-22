2018-12-22T09:33:37+03:00
Общество

Территорию детского сада № 49 в Орле приведут в порядок

С многочисленными жалобами на его неудовлетворительное состояние родители обратились к орловским активистам
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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Родители воспитанников детского сада № 49 в Орле обеспокоились ненадлежащим состоянием его территории. После многочисленных обращений к активистам ОНФ был проведен рейд. Общественники убедились, что игровое оборудование и территория учреждения находятся в плохом состоянии, вокруг детского сада повален забор.

- На территории детского сада раскрошился асфальт на дорожках, по которым ходят дети. Вовремя не убирается мусор. На тепловых магистралях нет теплоизоляции, - рассказали активисты.

После рейда общественники направили обращение в администрацию. По его итогам на территории детского сада убрали неисправный забор, восстановили теплоизоляцию на трубопроводах: материал заменили на современный и накрыли металлическим кожухом. Также, по словам активистов, восстановили график по вывозу мусора, который ранее не соблюдался.

- На 2019 год запланирован ремонт асфальтового покрытия на дорожках. Согласно ответу администрации Орла, будет рассматриваться ремонт здания исходя из доходов бюджета города, - добавили общественники.

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