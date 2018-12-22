2018-12-22T09:12:49+03:00
Общество

На Кремлевскую елку из Орла поедут 32 ребенка

В их числе отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, дети-сироты и дети из трудных семей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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32 ребенка из Орла 26 декабря побывают на Кремлевской елке. В составе орловской делегации будут отличники учебы, победители конкурсов и школьных олимпиад, дети-сироты и дети из трудных семей в возрасте от 8-ми до 13 лет.

В столице для детей подготовлена насыщенная программа. Ребята посетят Цирк на проспекте Вернадского и Музей космонавтики. В Кремле их будет ждать яркое представление «Тайна планеты Земля» от режиссеров Государственного Кремлевского Дворца.

Все участники елки получат сладкий подарок. В этом году он оформлен в виде Троицкой башни Московского Кремля.

- На участие делегации региона в Общероссийской новогодней елке в областном бюджете запланировано 100 тысяч рублей. Средства выделены в рамках реализации мероприятий для детей и молодежи подпрограммы «Развитие воспитательной работы в образовательных организациях Орловской области» областной государственной программы «Образование в Орловской области», - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

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