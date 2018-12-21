Ночная молодежная божественная литургия состоится в Орле
В Богоявленский собор приглашаются все желающие
Фото: организаторы
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В Орле состоится ночная молодежная божественная литургия. В Богоявленский собор приглашаются все желающие.
- Приглашаем не только участников молодежных движений, но и всех желающих! Литургию возглавит руководитель епархиального молодежного отдела священник Дионисий Костомаров. Песнопения исполнит Мужской хор Богоявленского собора. После приглашаем всех на чаепитие, которое организуем своими силами, - отмечают организаторы, православное молодежное движение Богоявленского собора Орла.
Литургия начнется сегодня, 21 декабря, в 23:30.