2018-12-21T15:46:42+03:00
Общество

Ночная молодежная божественная литургия состоится в Орле

В Богоявленский собор приглашаются все желающие
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: организаторыФото: организаторы
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В Орле состоится ночная молодежная божественная литургия. В Богоявленский собор приглашаются все желающие.

- Приглашаем не только участников молодежных движений, но и всех желающих! Литургию возглавит руководитель епархиального молодежного отдела священник Дионисий Костомаров. Песнопения исполнит Мужской хор Богоявленского собора. После приглашаем всех на чаепитие, которое организуем своими силами, - отмечают организаторы, православное молодежное движение Богоявленского собора Орла.

Литургия начнется сегодня, 21 декабря, в 23:30.

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