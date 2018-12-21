У Орловского района появилась новая коммунальная техника

СЕГОДНЯ 15:37 2018-12-21T15:37:47+03:00

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У Орловского район появилась новая техника. Четыре специализированных машины пополнили автопарк МУП «Коммунальник».

- Это универсальные белорусские трактора. Два из них – трактора-погрузчики с навесным экскаваторным оборудованием, имеют сменный навесной инструмент – снежный гидроповоротный отвал, еще один – снегоочиститель шнекороторный и роторная косилка-кусторез с манипулятором, - рассказали «Комсомолке» в администрации Орловского района.

Отметим, что один из тракторов оборудован таким образом, что на машину можно установить отвал и щетку. А значит, он сможет принимать участие в борьбе с последствиями снегопада. Приобретена техника за счет средств бюджета Орловского района.