В Орле открыли дорогу на улице Родзевича-Белевича

СЕГОДНЯ 14:59 2018-12-21T14:59:30+03:00

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Сегодня, 21 декабря, в Орле состоялось открытие новой дороги на улице Родзевича-Белевича. Ее протяженность составляет 870 метров.

На открытии присутствовали местные жители, первые лица города и области, журналисты. После того, как были убраны строительные заграждения, по дороге пустили тяжелую строительную технику, которая собственно и использовалась при строительстве участка – таким образом новое покртие испытали на прочность.

- По условиям контракта, объект необходимо было сдать 10 декабря. «Орловское строительное управление – 2» выполнило все обязательства в срок, хотя работы осложнялись хаотично разбросанными коммуникациями, -- рассказали «КП» в ПАО «Орелстрой».

Отметим, что здесь обустроены тротуары, установлены 26 фонарей и 78 дорожных знаков, появились два пешеходных перехода и необходимые ограждения.

-В следующем году власти планируют провести проектные изыскания, чтобы определить вектор дальнейшего развития улично-дорожной сети этой части города, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.