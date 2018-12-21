С сегодняшнего дня в Орле усилены меры безопасности

СЕГОДНЯ 14:30 2018-12-21T14:56:18+03:00

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С 21 декабря в Орле усилены меры по обеспечению антитеррористической безопасности. Повышена готовность к угрозам будет до 13 января будущего года.

Речь о безопасности орловцев в праздничное время велась на минувшем заседании антитеррористической комиссии. Так, полицейскими был произведен расчет сил и средств подразделения (личного состава и техники), составлен план по обеспечению охраны общественного порядка. До начала проведения праздничных мероприятий, кинологи со своими питомцами обследуют площадки, сотрудники патрульно-постовой службы будут приближены к местам массового пребывания и отдыха горожан и гостей города.

- Полицейские проверяют чердаки, подвалы, нежилые помещения. Проводится профилактическая работа по недопущению противоправных действий в отношении памятников культурного и исторического наследия. В высших и средних учебных заведениях, школах, колледжах, а также с родителями учащихся проводятся профилактические беседы, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.