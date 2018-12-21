2018-12-21T13:39:25+03:00
Общество

На Орловщине больше двух тысяч осужденных заняты на производстве

Средняя зарплата в день составляет примерно 450 рублей
Ольга СУПОНЕВА
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В региональном УФСИН состоялась пресс-конференция по итогам уходящего годаВ региональном УФСИН состоялась пресс-конференция по итогам уходящего годаФото: Ольга СУПОНЕВА
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Сегодня, 21 декабря, в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области состоялась пресс-конференция, на которой были подведены итоги работы в 2018-м году. Так, начальник регионального УФСИН Владимир Волосевич рассказал о занятости осужденных на производстве.

- На сегодняшний день на производственном секторе трудоустроено больше двух тысяч ста осужденных, это 68% от общей численности. Объем промышленного производства в учреждениях составил больше 283 миллионов рублей, чистая прибыль – 31 миллион рублей, - рассказал Владимир Владимирович.

Стоит отметить, что средняя зарплата в день составила примерно 450 рублей. Зашла речь и о заключенных, которые имеют исполнительные листы – таковых 911. Из них 908 трудоустроены. А общая сумма средств, перечисленных из зарплат осужденных по исковым требованиям, составила 15,4 миллиона рублей.

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