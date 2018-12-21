Сегодня в Орле откроются главный городской каток и ёлка
Уже сегодня, 21 декабря, в Орле состоится открытие главного городского катка и елки на площади Ленина. Всех горожан приглашают на праздничное меропряитие в 15:00.
- Главными персонажами открытия станут Дедушка Мороз, Снегурочка и символ приходящего года — Хрюша. Вместе с первыми лицами Орла и Орловской области, с помощью гостей мероприятия, они «зажгут» миллионом праздничных огоньков новогоднюю елку, - рассказали "КП" в пресс-службе адмтинистрации Орла.
Именно с открытия елки и катка стартует череда праздничных событий, посвязщенных Новому году и Рождеству. Следите за нашей афишей!
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