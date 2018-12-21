Бесхозные сумка и чемодан напугали орловцев

СЕГОДНЯ 09:27 2018-12-21T09:28:31+03:00

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Накануне, 19 декабря, жителей Орла дважды напугали бесхозные предметы. Спасатели выезжали обследовать подозрительную сумку и чемодан.

Так, около часа дня поступил сигнал о сумке на улице 60 лет Октября. После обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было.

- А в половине девятого вечера сотрудники ПСЧ-1 вновь выезжали для дежурства на улице Октябрьскую. В доме под лестницей был обнаружен бесхозный чемодан. После обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Будьте бдительны. При обнаружении подозрительного предмета немедленно сообщайте о нем по телефону 112.