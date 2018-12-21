За сутки на орловских дорогах зарегистрировано 20 ДТП
За минувшие сутки, 20 декабря, на территории Орловской области всего зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий. В авариях обошлось без пострадавших.
Также на дорогах региона Госавтоинспекторы проводили рейд по выявлению нетрезвых водителей. Полицейским попались двое нарушителей в состоянии подшофе.
- В ежедневных рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям было выявлено 2 водителя, 1 из которых управлял транспортным средством в состоянии опьянения и 1 отказался проходить освидетельствование при наличии признаков опьянения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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