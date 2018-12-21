2018-12-21T09:21:32+03:00
Происшествия

За сутки на орловских дорогах зарегистрировано 20 ДТП

В авариях обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

За минувшие сутки, 20 декабря, на территории Орловской области всего зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий. В авариях обошлось без пострадавших.

Также на дорогах региона Госавтоинспекторы проводили рейд по выявлению нетрезвых водителей. Полицейским попались двое нарушителей в состоянии подшофе.

- В ежедневных рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям было выявлено 2 водителя, 1 из которых управлял транспортным средством в состоянии опьянения и 1 отказался проходить освидетельствование при наличии признаков опьянения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и области 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле открыли дорогу на улице Родзевича-Белевича
С сегодняшнего дня в Орле усилены меры безопасности
На Орловщине больше двух тысяч осужденных заняты на производстве
Сегодня в Орле откроются главный городской каток и ёлка
Бесхозные сумка и чемодан напугали орловцев
В орловской глубинке мужчина заколол ножом собственного брата
Больше 90 килограммов сомнительной икры сняли с реализации в Орле
Новые машины скорой помощи передали орловским областным больницам
В Орле стали известны имена победителей конкурса «Молодые лица города-2018»
Орловские Росгвардейцы привезли серебряную и бронзовую медали с Открытого кубка по служебному единоборству
Андрей Клычков: в 2019 году в Орловской области необходимо ликвидировать очереди в детские сады
Выставка о малой родине откроется в орловской библиотеке Бунина
В Орле разрастается "мусорный" конфликт
Полицейские задержали орловца с полутора граммами синтетического наркотика
150 миллионов рублей получит Орловская область из федеральной казны на ремонт дорог
В Орле на улице Ростовской пожарные тушили склад
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов поздравил ребят из отделения онкологии с наступающими праздниками
Минувшим днем под Орлом горела фура
Автомобилисты не довольны дорогой на мосту «Дружба» в Орле
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Подозрения орловских активистов о нарушениях при организации сливов воды во дворах по улице Металлургов подтвердила прокуратура
Первый в России Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации открылся в Орле
Орловские росгвардейцы подвели итоги уходящего года
Два человека пострадали в столкновении иномарок на трассе под Орлом
Духовный центр «Вятский посад» приглашает орловцев на мастер-класс по лепке ангелочка из глины
За ложный вызов спасателей орловчанка поплатилась административным наказанием