За сутки на орловских дорогах зарегистрировано 20 ДТП

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-21T09:21:32+03:00

В авариях обошлось без пострадавших

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За минувшие сутки, 20 декабря, на территории Орловской области всего зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий. В авариях обошлось без пострадавших.

Также на дорогах региона Госавтоинспекторы проводили рейд по выявлению нетрезвых водителей. Полицейским попались двое нарушителей в состоянии подшофе.

- В ежедневных рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям было выявлено 2 водителя, 1 из которых управлял транспортным средством в состоянии опьянения и 1 отказался проходить освидетельствование при наличии признаков опьянения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.