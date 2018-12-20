2018-12-20T17:10:55+03:00
Происшествия

В орловской глубинке мужчина заколол ножом собственного брата

Поножовщиной с трагическим исходом обернулось времяпрепровождение за бутылкой горячительного
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Жителя орловской глубинки подозревают в убийстве собственного брата. Конфликт, возникший за распитием горячительных напитков, перерос в поножовщину с трагических исходом.

Тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме в одной из деревень Малоархангельского района области. Причастного к убийству удалось задержать по «горячим следам».

- Им оказался родной брат потерпевшего, который сознался в содеянном и пояснил, что причинил ножевые ранения брату в ходе конфликта, произошедшего во время совместного распития спиртных напитков. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас мужчина задержан, вероятнее всего, он будет заключен под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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