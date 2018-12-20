Больше 90 килограммов сомнительной икры сняли с реализации в Орле

20 Дек. 16:59 2018-12-20T17:01:12+03:00

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В Орле накануне Нового года полицейские и сотрудники Роспотребнадзора устроили рейд по торговым точкам, где продается главный праздничный деликатес: икра лососевых рыб. Проверка показала, что далеко не все продавцы красной икры добросовестно относятся к реализации товара.

- Были проверены несколько торговых точек, где по имевшейся информации могла происходить продажа некачественного товара. Так, в трех магазинах сотрудники полиции и Роспотребнадзора обнаружили и изъяли порядка 93 килограммов продукта сомнительного качества, расфасованной в жестяные банки массой 140 и 130 граммов, а также в пять пластиковых контейнеров массой по 500 грамм каждый, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Икру изъяли и поместили в камеру хранения. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы, чтобы провести все необходимые экспертизы в лаборатории.

- В действиях предпринимателей усматриваются признаки нарушения порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, - добавили в пресс-службе регионального УМВД.