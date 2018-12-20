Новые машины скорой помощи передали орловским областным больницам

20 Дек. 14:19 2018-12-20T14:21:42+03:00

Ключи главы медучреждений получили сегодня на официальной церемонии

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Новые машины скорой помощи и передвижной фельдшерско-акушерский пункт передали орловским областным больницам. Церемония вручения ключей от транспортных средств главврачам медицинских учреждений состоялась сегодня, 20 декабря, в Орле перед областной администрацией.

- Транспортные средства распределили между Станцией скорой медицинской помощи, Плещеевской центральной районной больницей, по одному автомобилю центральным районным больницам Болховского, Глазуновского, Дмитровского, Должанского, Знаменского, Корсаковского, Мценского, Новосильского, Залегощенского районов и 2 автомобиля - Покровской ЦРБ, - сообщает пресс-служба облправительства.

За счет экономии по результатам закупки 9-ти передвижных фельдшерско-акушерских пунктов из средств областного бюджета был закуплен еще один передвижной ФАП для Новосильской ЦРБ.