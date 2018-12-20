В Орле стали известны имена победителей конкурса «Молодые лица города-2018»

СЕГОДНЯ 13:50 2018-12-20T13:51:36+03:00

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Имена победителей конкурса «Молодые лица города-2018» стали известны в Орле в среду, 19 декабря. В актовом зале ОГИК состоялась торжественная церемония награждения лучших из лучших. Конкурс прошел в Орле уже в шестой раз.

- В этом году на участие заявилось рекордное количество участников — 105 спортсменов, деятелей культуры, журналистов, ученых, преподавателей, медиков и добровольцев в возрасте от 14 до 35 лет. Самыми массовыми стали номинации «Свет знаний», «Альма-матер» и «Мастер настроения», - сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение двух дней жюри предстояло отобрать победителей в каждой из 14-ти категорий. Так, например, лучшей в номинации «Ласковый дом» стала многодетная семья Елены и Юрия Ворониных с их тремя детьми. Почетную награду в номинации «Сила духа» получила инвалид I группы по зрению Елена Ветрова. Мастер спорта России, двукратного чемпиона России по картингу Леонида Панфилова признали лучшим в номинации «Спортивное совершенство».