Орловские Росгвардейцы привезли серебряную и бронзовую медали с Открытого кубка по служебному единоборству

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-20T13:25:47+03:00

В финальных поединках выступили сильнейшие спортсмены из шести команд разных силовых ведомств

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Орловские Росгвардейцы привезли серебряную и бронзовую медали с Открытого кубка директора федеральной службы охраны Российской Федерации по служебному единоборству. Соревнования прошли в Москве в Кремлевском зале «Арсенал».

В финальных поединках выступили сильнейшие спортсмены из шести команд разных силовых ведомств России. Двое орловцев, занявшие в чемпионате ЦФО по рукопашному бою первое и второе места, приехали на поединки в Москву.

- Зрители наблюдали за напряженными боями с особым интересом. Зрелище было действительно красочным, участники показали выдержку, мужество, волю к победе, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Орловской области.

По итогам соревнований боец орловского ОМОН в финальной схватке проиграл своему сопернику и занял второе место в весовой категории до 80 килограммов. Еще один орловец, сотрудник СОБР, в весовой категории свыше 90 килограммов привез домой почетную бронзу.