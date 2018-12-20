Андрей Клычков: в 2019 году в Орловской области необходимо ликвидировать очереди в детские сады

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-20T13:16:03+03:00

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучил основные направления работы в 2019 году в Инвестиционном послании. Приоритетные задачи он огласил в минувшую среду, 19 декабря.

По словам губернатора, одним из важнейших направлений в сфере образования должна стать ликвидация очереди в детские сады для детей от 2 месяцев и до 3-х лет. Чтобы преодолеть дефицит мест в государственных учреждениях, как считает глава региона, необходимо рассмотреть альтернативные форматы обеспечения детей дошкольным образованием.

- В этой связи Департаменту образования области поручено разработать и запустить пилотные проекты создания семейных и домашних детских садов. Также поставлена задача ликвидировать в школах вторую смену, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.