2018-12-20T12:55:18+03:00
Звезды

Выставка о малой родине откроется в орловской библиотеке Бунина

В экспозиции будут представлены работы походных групп
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облпрвительстваФото с сайта облпрвительства
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Выставка «Наша малая родина» откроется в Орле в библиотеке имени Бунина 25 декабря. В экспозиции будут представлены работы и фотообзоры коллектива Орловской Походной Группировки, который интересуется краеведением.

- Сообщество практикует совместные пешие и комбинированные походы по Орловской и близлежащим областям, а также туризм и путешествия по городам и красивейшим местам России, - рассказали работники библиотеки.

Открытие выставки состоится в полдень.

Увидеть фотоработы в библиотеке можно будет до 24 января.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

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