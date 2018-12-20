В Орле разрастается "мусорный" конфликт

СЕГОДНЯ 12:52 2018-12-20T12:54:26+03:00

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На свалке по улице Итальянской в Орле разрастается конфликт. В социальных сетях стали появляться видео и фото очевидцев, на которых запечатлены мусоровозы, сбрасывающие отходы прямо у дороги. При этом до вступления в силу нового закона по обращению с твердыми коммунальными отходами осталось всего полторы недели. Горожане переживают: грозит ли городу мусорная катастрофа?

Для того, чтобы найти ответ на вопрос, кто стоит у истоков мусорного конфликта, чем он может быть чреват, и почему в черте города разрастается свалка, а рядом простаивает современное мусороперерабатывающее предприятие мы встретились с пообщались с экспертами, директором предприятия по переработке мусора Юрием Парахиным, а также выслушали инвестиционное послание губернатора Андрея Клычкова, в котором он дал поручение принять программу «Экология» по введению новых мощностей по переработке твердых коммунальных отходов в регионе.

Следите за нашими новостями. Уже в ближайшее время мы постараемся дать ответы на возникшие вопросы.