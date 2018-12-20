2018-12-20T12:54:26+03:00
Общество

В Орле разрастается "мусорный" конфликт

«КП» попыталась разобраться, грозит ли городу экологическая катастрофа за полторы недели до прихода регионального оператора
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Свалка в ОрлеСвалка в ОрлеФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

На свалке по улице Итальянской в Орле разрастается конфликт. В социальных сетях стали появляться видео и фото очевидцев, на которых запечатлены мусоровозы, сбрасывающие отходы прямо у дороги. При этом до вступления в силу нового закона по обращению с твердыми коммунальными отходами осталось всего полторы недели. Горожане переживают: грозит ли городу мусорная катастрофа?

Для того, чтобы найти ответ на вопрос, кто стоит у истоков мусорного конфликта, чем он может быть чреват, и почему в черте города разрастается свалка, а рядом простаивает современное мусороперерабатывающее предприятие мы встретились с пообщались с экспертами, директором предприятия по переработке мусора Юрием Парахиным, а также выслушали инвестиционное послание губернатора Андрея Клычкова, в котором он дал поручение принять программу «Экология» по введению новых мощностей по переработке твердых коммунальных отходов в регионе.

Следите за нашими новостями. Уже в ближайшее время мы постараемся дать ответы на возникшие вопросы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В орловской глубинке мужчина заколол ножом собственного брата
Больше 90 килограммов сомнительной икры сняли с реализации в Орле
Новые машины скорой помощи передали орловским областным больницам
В Орле стали известны имена победителей конкурса «Молодые лица города-2018»
Орловские Росгвардейцы привезли серебряную и бронзовую медали с Открытого кубка по служебному единоборству
Андрей Клычков: в 2019 году в Орловской области необходимо ликвидировать очереди в детские сады
Выставка о малой родине откроется в орловской библиотеке Бунина
Полицейские задержали орловца с полутора граммами синтетического наркотика
150 миллионов рублей получит Орловская область из федеральной казны на ремонт дорог
В Орле на улице Ростовской пожарные тушили склад
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов поздравил ребят из отделения онкологии с наступающими праздниками
Минувшим днем под Орлом горела фура
Автомобилисты не довольны дорогой на мосту «Дружба» в Орле
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Подозрения орловских активистов о нарушениях при организации сливов воды во дворах по улице Металлургов подтвердила прокуратура
Первый в России Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации открылся в Орле
Орловские росгвардейцы подвели итоги уходящего года
Два человека пострадали в столкновении иномарок на трассе под Орлом
Духовный центр «Вятский посад» приглашает орловцев на мастер-класс по лепке ангелочка из глины
За ложный вызов спасателей орловчанка поплатилась административным наказанием