2018-12-20T12:36:15+03:00
Происшествия

Полицейские задержали орловца с полутора граммами синтетического наркотика

Мужчина пояснил, что хранил его для личного употребления
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Полицейские задержали орловца с полутора граммами синтетического наркотикаПолицейские задержали орловца с полутора граммами синтетического наркотикаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле полицейские задержали местного жителя с полутора граммами синтетического наркотика. Мужчину стражи прядка остановили на улице для проверки информации о его возможной причастности к преступлению. Орловец рассказал полицейским, что хранил наркотик для собственного употребления.

- В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере», - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Орловцу может грозить наказание от трех до 10 лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В орловской глубинке мужчина заколол ножом собственного брата
Больше 90 килограммов сомнительной икры сняли с реализации в Орле
Новые машины скорой помощи передали орловским областным больницам
В Орле стали известны имена победителей конкурса «Молодые лица города-2018»
Орловские Росгвардейцы привезли серебряную и бронзовую медали с Открытого кубка по служебному единоборству
Андрей Клычков: в 2019 году в Орловской области необходимо ликвидировать очереди в детские сады
Выставка о малой родине откроется в орловской библиотеке Бунина
В Орле разрастается "мусорный" конфликт
150 миллионов рублей получит Орловская область из федеральной казны на ремонт дорог
В Орле на улице Ростовской пожарные тушили склад
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов поздравил ребят из отделения онкологии с наступающими праздниками
Минувшим днем под Орлом горела фура
Автомобилисты не довольны дорогой на мосту «Дружба» в Орле
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Подозрения орловских активистов о нарушениях при организации сливов воды во дворах по улице Металлургов подтвердила прокуратура
Первый в России Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации открылся в Орле
Орловские росгвардейцы подвели итоги уходящего года
Два человека пострадали в столкновении иномарок на трассе под Орлом
Духовный центр «Вятский посад» приглашает орловцев на мастер-класс по лепке ангелочка из глины
За ложный вызов спасателей орловчанка поплатилась административным наказанием