Полицейские задержали орловца с полутора граммами синтетического наркотика

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-20T12:36:15+03:00

Мужчина пояснил, что хранил его для личного употребления

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В Орле полицейские задержали местного жителя с полутора граммами синтетического наркотика. Мужчину стражи прядка остановили на улице для проверки информации о его возможной причастности к преступлению. Орловец рассказал полицейским, что хранил наркотик для собственного употребления.

- В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере», - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Орловцу может грозить наказание от трех до 10 лет тюрьмы.