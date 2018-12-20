Полицейские задержали орловца с полутора граммами синтетического наркотика
В Орле полицейские задержали местного жителя с полутора граммами синтетического наркотика. Мужчину стражи прядка остановили на улице для проверки информации о его возможной причастности к преступлению. Орловец рассказал полицейским, что хранил наркотик для собственного употребления.
- В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере», - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Обстоятельства преступления устанавливаются. Орловцу может грозить наказание от трех до 10 лет тюрьмы.