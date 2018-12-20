2018-12-20T12:22:42+03:00
Общество

150 миллионов рублей получит Орловская область из федеральной казны на ремонт дорог

Часть средств пойдет на продолжение строительства трассы «Орел-Ефремов»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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150 миллионов рублей получит Орловская область из федеральной казны на ремонт дорог. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Часть из этих выделенных средств пойдет на продолжение строительства основной региональной автодороги «Орел-Ефремов». Ее протяженность составляет более 143 километров и играет ключевую роль в транспортном обслуживании региона. Дорога проходит по территориям Орловского, Залегощенского, Новосильского и Новодеревеньского районов и выводит на тульскую трассу.

- Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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