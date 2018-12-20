В Орле на улице Ростовской пожарные тушили склад
Вчера днем, 19 декабря, в Орле на улице Ростовской пожарные тушили помещение склада. К моменту прибытия спасателей горели полимерные материалы внутри здания.
- В результате пожара помещение закопчено на площади 900 квадратных метров, сгорели производственные отходы на площади 15 квадратных метров, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 24 раза – по двенадцать выездов – на ликвидацию возгораний и различные происшествия.
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»