СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-20T12:06:44+03:00

В Орле на улице Ростовской пожарные тушили склад Фото: Архив "КП"

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Вчера днем, 19 декабря, в Орле на улице Ростовской пожарные тушили помещение склада. К моменту прибытия спасателей горели полимерные материалы внутри здания.

- В результате пожара помещение закопчено на площади 900 квадратных метров, сгорели производственные отходы на площади 15 квадратных метров, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 24 раза – по двенадцать выездов – на ликвидацию возгораний и различные происшествия.