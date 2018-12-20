Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов поздравил ребят из отделения онкологии с наступающими праздниками

СЕГОДНЯ 11:52 2018-12-20T11:52:51+03:00

Один из детей, Даниил Сысоев, давно мечтал о встрече с футболистом, и его мечта осуществилась

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В декабре в Орле стартовал благотворительный марафон «Елка добра». Присоединиться к нему пожелал и именитый орловец, вратарь футбольного клуба «Спартак Москва», Александр Селихов.

Футболист посетил детское онкологическое отделение, навестил ребят и поздравил их с наступающим Новым годом. Одному из детей эта встреча стала настоящим подарком. Подопечный благотворительного марафона «Елка добра», Даниил Сысоев, давно мечтал о встрече с вратарем Московского Спартака, и в канун Нового года его заветная мечта осуществилась.

Фото организаторов марафона "Елка добра"

Мамы, маленькие пациенты, врачи, работники отделения и команда организаторов марафона выразили слова искренней благодарности Александру Селихову за поддержку марафона.