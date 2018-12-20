СЕГОДНЯ 11:42 2018-12-20T11:42:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшим днем под Орлом горела фура. ЧП произошло в поселке Хомутово. К моменту прибытия спасателей горела кабина. Огонь мог распространиться на ангар, где находился автомобиль.

- В результате пожара в автомобиле «КамАЗ» выгорела кабина и частично моторный отсек, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям спасателей, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки фуры. Размер ущерба устанавливается.

К счастью, из-за пожара никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 24 раза – по двенадцать выездов – на ликвидацию возгораний и различные происшествия.