Минувшим днем под Орлом горела фура
Минувшим днем под Орлом горела фура. ЧП произошло в поселке Хомутово. К моменту прибытия спасателей горела кабина. Огонь мог распространиться на ангар, где находился автомобиль.
- В результате пожара в автомобиле «КамАЗ» выгорела кабина и частично моторный отсек, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
По предположениям спасателей, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки фуры. Размер ущерба устанавливается.
К счастью, из-за пожара никто не пострадал.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 24 раза – по двенадцать выездов – на ликвидацию возгораний и различные происшествия.
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