Автомобилисты не довольны дорогой на мосту «Дружба» в Орле
Одним из основных вопросов минувшего совещания в городской администрации стало состояние проезжей части на мосту «Дружба» в Орле. Автомобилисты, даже не смотря на регулярную подсыпку подрядчиком ям грануляром с битумом, остаются недовольны дорогой.
- Работа с подрядчиком в части ямочного ремонта ведется ежедневно, в случае возникновения нареканий к качеству покрытия подрядчику выписываются предписания, - сообщили чиновники.
Сити-менеджер Орла, Александр Муромский, поручил своему заместителю привести проезжую часть моста в надлежащее состояние до конца недели. Затем он сам проверит сделанные работы.
Тем не менее, капитальный ремонт моста продолжается. На объект уже привезли одиннадцать 14-метровых балок. 33-метровые балки будут доставлены до конца года.