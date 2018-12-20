Автомобилисты не довольны дорогой на мосту «Дружба» в Орле

СЕГОДНЯ 11:30 2018-12-20T11:30:56+03:00

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Одним из основных вопросов минувшего совещания в городской администрации стало состояние проезжей части на мосту «Дружба» в Орле. Автомобилисты, даже не смотря на регулярную подсыпку подрядчиком ям грануляром с битумом, остаются недовольны дорогой.

- Работа с подрядчиком в части ямочного ремонта ведется ежедневно, в случае возникновения нареканий к качеству покрытия подрядчику выписываются предписания, - сообщили чиновники.

Сити-менеджер Орла, Александр Муромский, поручил своему заместителю привести проезжую часть моста в надлежащее состояние до конца недели. Затем он сам проверит сделанные работы.

Тем не менее, капитальный ремонт моста продолжается. На объект уже привезли одиннадцать 14-метровых балок. 33-метровые балки будут доставлены до конца года.