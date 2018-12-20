2018-12-20T11:30:56+03:00
Общество

Автомобилисты не довольны дорогой на мосту «Дружба» в Орле

Состояние проезжей части чиновники обещали исправить до конца недели
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: сайт администрации ОрлаФото: сайт администрации Орла
Изменить размер текста:

Одним из основных вопросов минувшего совещания в городской администрации стало состояние проезжей части на мосту «Дружба» в Орле. Автомобилисты, даже не смотря на регулярную подсыпку подрядчиком ям грануляром с битумом, остаются недовольны дорогой.

- Работа с подрядчиком в части ямочного ремонта ведется ежедневно, в случае возникновения нареканий к качеству покрытия подрядчику выписываются предписания, - сообщили чиновники.

Сити-менеджер Орла, Александр Муромский, поручил своему заместителю привести проезжую часть моста в надлежащее состояние до конца недели. Затем он сам проверит сделанные работы.

Тем не менее, капитальный ремонт моста продолжается. На объект уже привезли одиннадцать 14-метровых балок. 33-метровые балки будут доставлены до конца года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В орловской глубинке мужчина заколол ножом собственного брата
Больше 90 килограммов сомнительной икры сняли с реализации в Орле
Новые машины скорой помощи передали орловским областным больницам
В Орле стали известны имена победителей конкурса «Молодые лица города-2018»
Орловские Росгвардейцы привезли серебряную и бронзовую медали с Открытого кубка по служебному единоборству
Андрей Клычков: в 2019 году в Орловской области необходимо ликвидировать очереди в детские сады
Выставка о малой родине откроется в орловской библиотеке Бунина
В Орле разрастается "мусорный" конфликт
Полицейские задержали орловца с полутора граммами синтетического наркотика
150 миллионов рублей получит Орловская область из федеральной казны на ремонт дорог
В Орле на улице Ростовской пожарные тушили склад
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов поздравил ребят из отделения онкологии с наступающими праздниками
Минувшим днем под Орлом горела фура
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Подозрения орловских активистов о нарушениях при организации сливов воды во дворах по улице Металлургов подтвердила прокуратура
Первый в России Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации открылся в Орле
Орловские росгвардейцы подвели итоги уходящего года
Два человека пострадали в столкновении иномарок на трассе под Орлом
Духовный центр «Вятский посад» приглашает орловцев на мастер-класс по лепке ангелочка из глины
За ложный вызов спасателей орловчанка поплатилась административным наказанием