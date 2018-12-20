2018-12-20T10:49:14+03:00
Общество

Подозрения орловских активистов о нарушениях при организации сливов воды во дворах по улице Металлургов подтвердила прокуратура

При выпадении обильных осадках жильцы домов не могут пройти к своим подъездам из-за большого скопления воды
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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После направленного орловскими общественниками обращения в прокуратуру по вопросу нарушения в организации слива воды в отремонтированных дворах вблизи домов №32, №34, №36, №38, №40, №44 на улице Металлургов УКХ обязали устранить недостатки. С этой проблемой к активистам ОНФ местные жители обратились еще в начале года и рассказали, что после выпадения обильных осадков у подъездов их домов скапливается большое количество воды.

Напомним, работы по укладке асфальта и поребриков в этих дворах были выполнены в 2017 году. Сразу после этого, территории к подъездам оказались затопленными при первом дожде.

- Когда составлялись проекты, не были предусмотрены стоки, а также не соблюдался уклон при укладке асфальтового покрытия. В итоге на практике мы видим, как подъезды оказались затопленными, - отметили общественники.

Кроме того, прокурорской проверкой было установлено, что после благоустройства дворы домов №38, №40, №44 были приняты комиссией без участия собственников.

Решение вопроса общественники обещали держать на контроле.

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