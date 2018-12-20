2018-12-20T10:39:39+03:00
Общество

Первый в России Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации открылся в Орле

Он станет площадкой для обучения инвалидов и для временного проката оборудования
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: орловский облсоветФото: орловский облсовет
Изменить размер текста:

Первый в России Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации открылся в Орле вчера, 19 декабря. Его основная задача - подобрать посетителям необходимое оборудование, обучить их правилам пользования и ухода за ним.

-Сейчас в Орловской области более 30 тысяч жителей имеют право на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Фото: орловский облсовет

Фото: орловский облсовет

Центр станет образовательной площадкой для адаптационного обучения маломобильной категории граждан. Предполагается, что там будут проводить презентации передовых разработок, а также работать пункт временного проката технических средств реабилитации и социальный магазин.

Центр располагается по адресу: Набережная Дубровинского, 60.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В орловской глубинке мужчина заколол ножом собственного брата
Больше 90 килограммов сомнительной икры сняли с реализации в Орле
Новые машины скорой помощи передали орловским областным больницам
В Орле стали известны имена победителей конкурса «Молодые лица города-2018»
Орловские Росгвардейцы привезли серебряную и бронзовую медали с Открытого кубка по служебному единоборству
Андрей Клычков: в 2019 году в Орловской области необходимо ликвидировать очереди в детские сады
Выставка о малой родине откроется в орловской библиотеке Бунина
В Орле разрастается "мусорный" конфликт
Полицейские задержали орловца с полутора граммами синтетического наркотика
150 миллионов рублей получит Орловская область из федеральной казны на ремонт дорог
В Орле на улице Ростовской пожарные тушили склад
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов поздравил ребят из отделения онкологии с наступающими праздниками
Минувшим днем под Орлом горела фура
Автомобилисты не довольны дорогой на мосту «Дружба» в Орле
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Подозрения орловских активистов о нарушениях при организации сливов воды во дворах по улице Металлургов подтвердила прокуратура
Орловские росгвардейцы подвели итоги уходящего года
Два человека пострадали в столкновении иномарок на трассе под Орлом
Духовный центр «Вятский посад» приглашает орловцев на мастер-класс по лепке ангелочка из глины
За ложный вызов спасателей орловчанка поплатилась административным наказанием