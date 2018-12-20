СЕГОДНЯ 10:39 2018-12-20T10:39:39+03:00

Он станет площадкой для обучения инвалидов и для временного проката оборудования

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Первый в России Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации открылся в Орле вчера, 19 декабря. Его основная задача - подобрать посетителям необходимое оборудование, обучить их правилам пользования и ухода за ним.

-Сейчас в Орловской области более 30 тысяч жителей имеют право на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Фото: орловский облсовет

Центр станет образовательной площадкой для адаптационного обучения маломобильной категории граждан. Предполагается, что там будут проводить презентации передовых разработок, а также работать пункт временного проката технических средств реабилитации и социальный магазин.

Центр располагается по адресу: Набережная Дубровинского, 60.