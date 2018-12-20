2018-12-20T10:15:09+03:00
Общество

Орловские росгвардейцы подвели итоги уходящего года

По словам начальника Управления, все задачи были выполнены в полном объеме
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Росгвардия по Орловской областиФото: Росгвардия по Орловской области
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В Управлении Росгвардии по Орловской области подвели итоги уходящего года. По словам начальника штаба, Сергея Майорова, все задачи в соответствии с предназначением были выполнены в полном объеме.

- По итогам года, подразделениями Управления пресечено 230 правонарушения в отношении охраняемых объектов, - сообщила пресс-служба Росгвардии по Орловской области.

В дежурные части ОВД было доставлено 1953 человека за совершение правонарушений. В отношении части из них составили 1772 протокола об административных правонарушениях, в отношении других - возбуждены уголовные дела.

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