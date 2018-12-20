2018-12-20T09:59:58+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в столкновении иномарок на трассе под Орлом

Водитель и несовершеннолетний пассажир одного из авто госпитализированы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Накануне, 19 декабря, на трассе под Орлом случилось ДТП с участием двух иномарок. Водитель и несовершеннолетний пассажир одного из авто с травмами госпитализированы.

Авария произошла на трассе «Орел-Брянск» около половины одиннадцатого вечера. Водитель за рулем легковой «Мазды» вылетел на встречку.

- В нарушение пункта 10.1 ПДД РФ, водитель не справился с управлением и допустил столкновение с транспортным средством «Мерседес», который следовал во встречном направлении со стороны города Орел в направлении города Брянск, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Судя по фото с места аварии, выжить водителю и пассажиру удалось чудом: автомобиль смяло, как консервную банку. Оба пострадавших госпитализированы в одну из больниц Орла.

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