Духовный центр «Вятский посад» приглашает орловцев на мастер-класс по лепке ангелочка из глины
Его проведет заслуженный работник культуры РФ Николай Комов
Духовный центр «Вятский посад» приглашает орловцев на мастер-класс по лепке ангелочка из глины
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Орловский духовно-православный центр «Вятский посад» приглашает на новый мастер-класс по лепке ангелочка из глины. Его проведет Николай Комов, заслуженный работник культуры РФ.
- Под руководством опытного преподавателя все желающие смогут слепить своего ангелочка, который обязательно принесет тепло в дом или станет трогательным подарком для близких на Рождество, - сообщили «КП» организаторы.
Узнать все подробности и записаться на мастер-класс можно по телефону: 59-90-11.
Занятие состоится в эту субботу, 22 декабря.
Начало в 12 часов.
Адрес: поселок Вятский Посад, улица Южная, 1 «А».