За ложный вызов спасателей орловчанка поплатилась административным наказанием

19 Дек. 16:18 2018-12-19T16:18:01+03:00

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Жительница поселка Верховье Орловской области, совершив ложный вызов спасателей ночью, поплатилась за свой поступок административным наказанием. Женщина позвонила в газовую службу и рассказала о пожаре в своем доме. Инцидент произошел еще 21 октября текущего года.

- По прибытии пожарные никакого загорания не обнаружили. Стало очевидно, что вызов оказался ложным, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Сотрудники МЧС провели проверку и вычислили телефонную хулиганку. В отношении орловчанки было возбуждено административное делопроизводство. Теперь ей придется заплатить штраф за ложный вызов.