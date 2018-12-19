За ложный вызов спасателей орловчанка поплатилась административным наказанием
Женщине придется заплатить штраф
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Жительница поселка Верховье Орловской области, совершив ложный вызов спасателей ночью, поплатилась за свой поступок административным наказанием. Женщина позвонила в газовую службу и рассказала о пожаре в своем доме. Инцидент произошел еще 21 октября текущего года.
- По прибытии пожарные никакого загорания не обнаружили. Стало очевидно, что вызов оказался ложным, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
Сотрудники МЧС провели проверку и вычислили телефонную хулиганку. В отношении орловчанки было возбуждено административное делопроизводство. Теперь ей придется заплатить штраф за ложный вызов.