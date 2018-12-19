2018-12-19T15:47:31+03:00
Общество

Победителей новогоднего конкурса от орловской Госавтоинспекции наградят 25 декабря

Имена авторов лучших игрушек участники узнают на празднике в Детском парке
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Победителей новогоднего конкурса «Украсим елку вместе с ГИБДД»от орловской Госавтоинспекции наградят 25 декабря. Напомним, он стартовал еще месяц назад. Для участия в конкурсе нужно было изготовить тематическую елочную игрушку по безопасности дорожного движения.

- За время проведения конкурса в Госавтоинспекцию поступило более 300 игрушек, которые в ближайшее время украсят новогоднюю елку в Детском парке, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Праздник с оглашением авторов лучших игрушек пройдет в Детском парке возле наряженной участниками конкурса елки. Награждать победителей будут Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Начало праздника в 12 часов.

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