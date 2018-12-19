В Орле грузовик "догнал" автобус

19 Дек. 14:52 2018-12-19T14:57:50+03:00

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Сегодня утром, 19 декабря, в начале двенадцатого часа, на Кромском шоссе в Орле произошло ДТП с учатием грузовика и автобуса. В результате аварии один человек получил травмы.

- Предварительно установлено, что в районе дома №1 по Кромскому шоссе 40-летний водитель за рулем «КАМАЗа» не выдержал дистанции до следовавшего попутно автобуса марки «ПАЗ» под управлением 30-летнего водителя и допустил с ним столкновение, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как стало известно «КП», водитель автобуса затормозил перед «зеброй», а водитель грузовика не выбрал безопасного расстояния до впереди идущего транспорта.

С 55-летней женщиной-пассажиром автобуса работают медики. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.