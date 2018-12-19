Пожилых поэтов-орловцев наградили по итогам литературного конкурса

19 Дек. 14:41 2018-12-19T14:41:35+03:00

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Пожилых поэтов-орловцев наградили по итогам II областного литературного конкурса «Мои года – моё богатство». Он проводился с июля по октябрь нынешнего года под девизом «Этих дней не смолкнет слава» и был посвящен 75-летию освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.

Участие в конкурсе приняли орловцы пенсионного возраста, не состоящие в профессиональных писательских союзах. Творческие работы конкурсантов оценивались в двух номинациях: «Поэзия» и «Малая проза». Всего победителями стали 12 пенсионеров.

- В номинации «Поэзия» дипломом 1-й степени награжден Геннадий Рыжкин из Ливен, дипломом 2-й степени – Геннадий Болтунов из Орла и Александр Гордеев из Мценска. Диплом 3-й степени вручили Марии Корчагиной из Мценска, Михаилу Волкову из поселка Колпна и Любови Яньшиной из поселка Долгое. В номинации «Проза» диплом 2-й степени получили орловчанка Лидия Плужникова и Лилия Новикова из деревни Тимирязево Покровского района, диплом 3-й степени – Валентина Лобанова из деревни Мужиково Новосильского района, Михаил Волков из поселка Колпна и орловчанки Раиса Морозова и Валентина Панова, - сообщает пресс-служба облправительства.