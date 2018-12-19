2018-12-19T13:34:36+03:00
Общество

Каток на площади Ленина в Орле откроется для массового катания 22 декабря

Позаниматься зимними видами спорта орловцы смогут ежедневно с 10 утра до 10 вечера
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Каток на площади Ленина в Орле откроется для массового катания 22 декабряКаток на площади Ленина в Орле откроется для массового катания 22 декабряФото: Архив "КП"
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В пятницу, 21 декабря, в Орле в первый раз в этом году запустят ледовый каток на площади Ленина. От предыдущего он будет отличаться своей вместительностью. В этом году он станет больше по размеру, что позволит увеличить число любителей зимних видов спорта.

После торжественного открытия первыми на новом катке выступят хоккеисты, конькобежцы и фигуристы. Для массового катания арену откроют 22 декабря. Позаниматься зимними видами спорта орловцы смогут в любое ежедневно с 10 утра и до 10 часов вечера. Приходить на каток гости и жители Орла смогут как со своими коньками, так и со взятыми в аренду.

Кроме того, с 22 по 30 декабря, а также со 2 по 13 января на катке пройдут развлекательные и спортивные мероприятия. Желающих обучат хоккейному ремеслу и фигурному катанию.

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