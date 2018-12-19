2018-12-19T13:02:00+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья

Банк УРАЛСИБ запустил программу ипотечного кредитования на покупку вторичного жилья всего по двум документам: паспорт у гражданина РФ и второму документу, удостоверяющему личность (водительское удостоверение/заграничный паспорт/ИНН /СНИЛС)
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Кредит предоставляется на покупку квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе, а также апартаментов. Минимальный размер первоначального взносапо программе – не менее 40% от стоимости приобретаемого жилья. Максимальная сумма кредитования для жителей Москвы, Московской области или Санкт-Петербурга составляет 10 млн рублей, а для других регионов – 4 млн рублей. Срок кредита – до 30 лет.

Наряду с новой программой, в Банке УРАЛСИБ продолжает действовать ипотека по двум документам для строящегося жилья.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В орловской глубинке мужчина заколол ножом собственного брата
Больше 90 килограммов сомнительной икры сняли с реализации в Орле
Новые машины скорой помощи передали орловским областным больницам
В Орле стали известны имена победителей конкурса «Молодые лица города-2018»
Орловские Росгвардейцы привезли серебряную и бронзовую медали с Открытого кубка по служебному единоборству
Андрей Клычков: в 2019 году в Орловской области необходимо ликвидировать очереди в детские сады
Выставка о малой родине откроется в орловской библиотеке Бунина
В Орле разрастается "мусорный" конфликт
Полицейские задержали орловца с полутора граммами синтетического наркотика
150 миллионов рублей получит Орловская область из федеральной казны на ремонт дорог
В Орле на улице Ростовской пожарные тушили склад
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов поздравил ребят из отделения онкологии с наступающими праздниками
Минувшим днем под Орлом горела фура
Автомобилисты не довольны дорогой на мосту «Дружба» в Орле
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Подозрения орловских активистов о нарушениях при организации сливов воды во дворах по улице Металлургов подтвердила прокуратура
Первый в России Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации открылся в Орле
Орловские росгвардейцы подвели итоги уходящего года
Два человека пострадали в столкновении иномарок на трассе под Орлом
Духовный центр «Вятский посад» приглашает орловцев на мастер-класс по лепке ангелочка из глины
За ложный вызов спасателей орловчанка поплатилась административным наказанием