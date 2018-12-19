2018-12-19T12:59:53+03:00
Общество

Огни на главной новогодней елке орловцы зажгут 21 декабря

Открытие пройдет вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и Хрюшей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Огни на главной новогодней елке орловцы зажгут 21 декабряОгни на главной новогодней елке орловцы зажгут 21 декабряФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Настоящий праздник ждет орловцев 21 декабря. В этот день на главной новогодней елке на центральной площади Ленина зажгутся яркие огни. Помогут в этом Дедушка Мороз, Снегурочка и символ наступающего года — Хрюша.

В честь празлника первыми на новом катке перед елкой выступят хоккеисты, конькобежцы и фигуристы. Орловцам покажут также хореографические и вокальные номера.

- В завершении основной программы тех, кто окажется на площади Ленина в этот час, угостят ароматным пирогом, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Торжественное открытие новогодней елки запланировано на 15:30.

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